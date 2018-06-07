ABD Ticaret Bakanı: ZTE ile anlaşma sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, İran yaptırımları sebebiyle ağır cezalar alan ve ana faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Çinli telekom devi ZTE için devreye girmişti.
Trump ile Çin arasındaki pazarlıktan sonra, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ZTE konusunda anlaşmaya varıldığını ilan etti.
Anlaşmanın kesinleştiğini duyuran Ross, ZTE'nin 1 milyar dolar ceza ödeyeceğini, anlaşmanın ihlali durumundaysa 400 milyon dolar ödemek zorunda bırakılacağını açıkladı.
Ross, yaptırımların delinmesini caydırmak istediklerini vurgulayarak, ABD'nin belirlediği bir ekibin ZTE içerisine yerleştirilerek anlaşmaya uyulduğunu kontrol edeceğini duyurdu.