ABD temsilcisi'nden yaptırım tehdidi: Türkiye’nin Maduro’ya desteği politikamıza ters

ABD Venezuela'dan diplomatik personelini çekmeye hazırlanırken Türkiye'nin Maduro'ya desteği konusunda ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. ABD'nin Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams, "Türkiye'nin Maduro'ya verdiği destek ABD'nin politikasına ters" dedi. ABD'nin tehditleri sürerken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap eden AB temsilcisi Mogherin, Venezuela'ya askeri müdahalenin söz konusu olamayacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams basın brifinginin başında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Venezuela temsilcisine Türkiye’nin Maduro'ya verdiği destek ve iki ülke arasındaki altın ticareti soruldu.

Amerikanınsesi'nin haberine göre, Venezuela temsilcisi Abrams “Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek Amerika’nın politikasına ters ve bu politika yardımcı olmuyor. Türkiye’nin bu desteği verme yöntemlerine ABD Maliye Bakanlığı yaptırımları bağlamında bakmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Amerikalı üst düzey bir yetkili geçen ay yaptığı açıklamada Türkiye ve Venezuela arasındaki ticareti incelediklerini ve Amerika’nın yaptırımlarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda harekete geçileceği mesajını vermişti.

ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Abrams geçen hafta Venezuela sebebiyle ikincil yaptırımların uygulanmasının bir seçenek olduğunu ancak henüz o aşamaya gelinmediğini söylemişti.

'YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA'

Amerika bir yandan da Venezuela’ya yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams önümüzdeki günlerde Venezuela’ya yönelik çok önemli başka yaptırımların devreye gireceğini söyledi.

Abrams yeni yaptırımların ne olacağı konusunda ayrıntı vermedi ancak açıklama ABD Maliye Bakanlığı'nın Venezuela'nın devlete ait petrol şirketi PDVSA'ya Amerika'nın mali yaptırımlarından kaçınmasına yardım ettiği gerekçesiyle Rus bankası Evrofinance'a yönelik yaptırım uygulamasından bir gün sonra geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Venezuela temsilcisi Elliot Abrams, Venezuela’da durumun özellikle elektrik kesintilerinden bu yana daha da kötüleştiğini söyledi. Amerika’nın Venezuela’dan personelini çekme kararında önde gelen faktörün diplomatların güvenliği olduğunu belirtti.

AB: VENEZUELA'YA ASKERİ MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'ya olası bir askeri müdahaleye karşı olduklarını söyledi. Böyle bir müdahalenin kabul edilemeyeceğini belirten Mogherini, Veneuzuela'daki krize çözümün asla "dışarıdan empoze edilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Mogherini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido arasındaki anlaşmazlığın siyasi, barışçıl ve demokratik araçlarla çözülmesi gerektiğini kaydetti. Mogherini, "Ülke içinden ya da dışından gelişecek askeri hamlelerin kabul edilemez olacağı görüşündeyiz" dedi.