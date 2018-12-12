ABD Temsilcisi Nikki Haley: Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Suudi Veliaht Prensi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olan kişinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğunu söyledi.

ABD'nin Daimi Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair konuşarak, cinayetin sorumluluğunun tamamen Suudi yönetiminde ve "yönetimin başında bulunan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'da" olduğunu söyledi.

Bu yılın sonunda ABD'nin BM Temsilciliği görevini bırakacak olan Nikki Haleyi, NBC kanalının 'Today' isimli programına konuk oldu.

Temsilik görevinden ayrılacağını daha önce açıklamış olan Haley, görevden ayrılmadan yaptığı açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump ile ters düşmüş oldu.

Haley "Kaşıkçı cinayetinden tümüyle Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman sorumludur" dedi.