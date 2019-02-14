ABD Temsilciler Meclisi’nden Yemen kararı

ABD'nin Yemen'de süren Suudi Arabistan müdahalesine verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Yemen'de Suudi Arabistan'a verilen desteğin kesilmesine yönelik karar aldı.

Demokratların çoğunlukta olduğu mecliste yapılan oylamada 177 hayır oyuna karşı 248 evet oyu ile onaylandı.

TASARI SENATOYA GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’a Yemen'de verdiği desteğin kesilmesini öngören tasarının bir sonraki adresi ABD Senatosu olacak. ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler çoğunlukta olmasına karşın, tasarının senatodan da geçebileceği söyleniyor.

Tasarıda, Trump yönetiminin, El Kaide ile savaşmadıkları sürece Yemen’deki tüm birliklerin ve Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarına verilen desteğin 30 gün içinde bitirilmesi öngörülüyor. Senatoda da kabul edilmesi halinde Yemen tasarısının, Trump’ın Yemen ve Suudi Arabistan politikasını hedef alan en net adım olacağı ifade ediliyor.

TRUMP İLK KEZ VETO HAKKINI KULLANABİLİR

Görevi boyunca şimdiye kadar hiç veto hakkını kullanmak durumunda kalmayan Trump’ın ilk kez Yemen tasarısında veto yolunu seçebileceği kaydediliyor.

ABD yönetiminin Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesindeki rolünü sona erdirmesini öngören karar tasarısı, ABD’li Senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy tarafından Senatoya, Ro Khanna, Mark Pocan ve Pramila Jayapal tarafından da Temsilciler Meclisi’ne gönderilmişti.