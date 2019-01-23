ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a yanıt olarak 'NATO'ya destek' kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'NATO karşıtı' açıklamalarına ABD Temsilciler Meclisi'nden yanıt geldi. Demokratların önerisiyle oylamaya sunulan 'NATO'ya destek' kararına 22 Cumhuriyetçi 'Hayır' oyu verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim öncesinden beri yaptığı "NATO karşıtı" açıklamalara yönelik ABD Temsilciler Meclisi kararı alındı.

Trump'ın "NATO'dan çekilme" açıklamalarını hedef alan destek kararı Demokratların önerisiyle oylandı. Oylamada 357 "Evet" oyuna karşılık, 22 "Hayır" oyu verildi.

Hayır oyu verenlerin tamamının Cumhuriyetçi olduğu bildirilirken, alınan kararda NATO'dan çekilmeye yönelik harcama yapılamayacağı da söylendi.

SOĞUK SAVAŞ'TAKİ ROLÜNÜ HATIRLATTI

Kararda ABD Kongresi'nin hala NATO'ya inandığı ve "NATO'yu zayıflatacak ya da ülkeyi NATO'dan çıkartacak kısa vadeli çabaları engelleyeceği" belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Demokrat Steny Hoyer, gazetecilere yaptığı açıklamada NATO'nun Soğuk Savaş'ta önemli bir rol oynadığını söyleyerek, "savaşın barışçıl sonlanmasını NATO'nun sağladığını" savundu.

Alınan kararda NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmalarına yönelik bir madde de bulunurken, Demokratlar bu maddeye karşılık savunma harcamalarının istenen seviyeye gelmemesi durumunda da ittifaka bağlı olacaklarını söyledi.

'RUSYA'YA KARŞI ÖNEM TAŞIYOR'

Demokrat yetkililer, NATO'nun Rusya'ya karşı büyük önem taşıdığını ve bu sebeple ittifakın genişletilmesi ve desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

Trump'ın "NATO karşıtı" açıklamalarına tepki gösteren Demokratlar, Rusya'yla bağları sebebiyle soruşturulan Trump'ın, Rusya'nın desteğiyle seçildiğini iddia ediyor.