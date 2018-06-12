ABD Tayvan’a fiili elçilik binası açtı

ABD, Tayvan’da resmi olmayan bir elçilik binası açtı. Bu adımın Çin Halk Cumhuriyeti ve Washington arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirmesi bekleniyor.

ABD, kendini "Çin Cumhuriyeti" olarak adlandıran Tayvan’a resmi olmayan bir elçilik binası açtı. Taipei'de açılan "Tayvan Amerikan Enstitüsü" adlı merkez için Washington'un 256 milyon dolar ödenek ayırdığı açığa çıktı. Bu adımın halihazırda gergin olan Çin-ABD ilişkilerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Washington, resmi olarak ilişkilerini 1979’da kestiği Tayvan’ın en büyük silah tedarikçisi olmayı hâlâ sürdürüyor. ABD, Taipei’ye “Tayvan Amerikan Enstitüsü” açarak Tayvan’la diplomatik seviyedeki ilişkilerini temsilcilik seviyesinde devam ettirmeyi amaçlıyor.

Tayvan Başkanı Çay Yingven yeni açılan ABD enstitüsünün iki tarafın “hayati ilişkiye” bağlılıklarını temsil ettiğini söyledi. Çay, yaptığı açıklamada “Tayvan ile ABD arasındaki dostluk hiç bu kadar öne çıkmamıştı. ABD’liler bu binaya yerleştiği andan itibaren Tayvan-ABD ilişkilerinin büyük tarihine harcanan emeklere daha büyük katkılar eklenmeye başlanacak” dedi.

ABD temsilcisi Marie Royce ise yaptığı açıklamada bunun iki tarafın da “demokrasiye bağlılığı” anlamında önemli bir adım olduğunu söyledi.

ÇİN: ABD'Yİ TAYVAN BOĞAZI'NDAKİ BARIŞ VE İSTİKRARI BALTALAMAMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, ABD’ye tepki göstererek, "ABD'yi Tayvan meselesi konusunda verdiği sözlere titizlikle uymaya, yanlış eylemlerini düzeltmeye ve Çin-ABD ilişkilerine ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalamamaya çağırıyoruz" dedi.

ABD, 1979’da “Tek Çin" politikası ile Pekin hükümetini Çin’in meşru hükümeti olarak tanımış ve Tayvan’la resmi ilişkilerini kesmişti. BM tarafından tanınmayan Tayvan'ın yalnızca 18 ülkeyle resmi ilişkisi bulunuyor.

ABD’nin bu adımı halihazırda gergin olan Çin-ABD ilişkilerini daha da yokuşa süreceğe benziyor.