ABD tankerlerdeki patlamalar konusunda İran’ı suçladı, petrol fiyatları yükselişte

ABD Umman Körfezi’nde iki petrol tankerinde yaşanan patlamalardan İran’ı sorumlu tuttu. Olayın ardından petrol fiyatları yükselişe geçti. İran, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Tahran'ı ziyareti sırasında yaşanan olay için 'şüpheli' demenin bile yetersiz kalacağını açıklamıştı. Tankerlerden biri Japonya'ya, diğeri Norveç'e ait.

ABD Umman Körfezi’nde bugün iki ticari gemide yaşanan patlamalardan İran’ı sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Umman Körfezi’nde biri Norveç’e ait Frontaltair, diğeri Japonya’ya ait Kokuka Courageous adlı gemilerde yaşanan patlamaların ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Abe’nin İran ziyareti sırasında gerçekleşen olayı “şüpheli” diye nitelemenin bile yetersiz kalacağını açıklamıştı.

Patlamaların ardından yangın çıkan iki geminin toplam 44 mürettebatının güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

POMPEO: İRAN'IN SORUMLU OLDUĞU SONUCUNA VARDIK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada İran’ı suçlarken, petrol fiyatları da yüzde 4’ün üzerinde arttı.

Pompeo, ABD hükümetinin bugün Umman Körfezi’nde meydana gelen saldırılardan İran’ın sorumlu olduğu sonucuna vardığını söyledi. Pompeo buna gerekçe olarak saldırıda kullanılan silahların cinsi ve gelişkinliğinin bölgedeki başka grupların elinde olmadığına dair istihbarat olduğunu öne sürdü.

BM: DÜNYA KÖRFEZ'DE BÜYÜK GERİLİMİ KALDIRAMAZ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı açıklamada olayla ilgili gerçeklerin ortaya konularak sorumluların açığa çıkarılması gerektiğini belirtti. Guterres dünyanın Körfez’de büyük bir karşı karşıya gelişi kaldıramayacağını söyledi.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada “Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz. Uluslararası denizyolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem atfediyoruz” dedi.

RUSYA: İRAN'A BASKI AMACI OLARAK KULANILMAMALI

Rusya’dan yapılan açıklamada ise olayın arkasında kimin olduğunun bilinmediği vurgulanarak olayla ilgili aceleyle bir sonuca varılmaması ve olayın Tahran’a baskı amacıyla kullanılmaması gerektiği belirtildi.

ALMANYA: ENDİŞE VERİCİ

Geçen hafta İran’ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, bugün yaşananlarla ilgili belirsizlikler olduğunu kaydetti ve "Aldığımız haberler çok endişe verici. Durumun tırmanması tehlikeli ve bu olaylar bir tırmanmaya neden olabilir. Durumun yatıştırılması gerekiyor ve tüm taraflar buna destek vermeli" dedi.

ARAP BİRLİĞİ: BAZI TARAFLAR BÖLGEYİ ATEŞE VERMEYE ÇALIŞIYOR

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abdül Gayt ise BM Güvenlik Konseyi'ni harekete geçmeye çağırdı. Gayt, "Bazı taraflar bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor. Bunun farkında olmalıyız" ifadelerini kullandı.

