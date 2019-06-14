ABD tanker saldırısının yaşandığı körfeze destroyer gönderiyor

ABD, iki tankere düzenlenen saldırının ardından Umman Körfezi'ne USS Mason destroyerini gönderdiklerini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçtiğimiz gün Panama ve Marshall Adaları bandıları iki ayrı petrol tankerine saldırı düzenlenmesinin ardından Umman Körfezi'ne USS Mason destroyerini gönderdiklerini açıkladı.

CENTCOM Sözcüsü Teğmen Albay Earl Brown, "USS Mason, olay yerine yardım sağlamak için gidiyor. ABD ve bölgedeki ortaklarımız kendimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Bugünkü saldırılar uluslararası seyahat ve ticaret özgürlüğü için açık bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Brown, "Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. Menfaatlerimizi koruyacağız. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır" dedi.