ABD: Taliban hükümetle masaya oturdu

Afganistan'da ABD ordusundan bir komutan, Taliban’ın silah bırakmak için Afgan hükümetiyle masaya oturduğunu, gizli toplantılar yapıldığını açıkladı.

Afganistan’da Taliban’ın hükümetle silah bırakmak için müzakerelere başladığı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Taliban ile Afganistan yetkilileri ateşkesi konuşmak üzere gizli toplantılar gerçekleştiriyor.

Afganistan’daki ABD ordu komutanlarından John Nicholson, görüşmelere yabancı hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin de dahil olduğunu söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Şubat ayında Taliban’a görüşme çağrısında bulunmuş ancak Taliban o zaman bu çağrıya yanıt vermemişti.

Taliban, dün başkent Kabil’de İçişleri Bakanlığı’na bombalı araç ve silahlı militanlarla bir saldırı düzenlemişti. ABD generali Nicholson, ülkede şiddetin ve ilerlemenin bir arada var olabileceğini belirterek, görüşmelere Taliban’ın orta ve üst düzey sorumlularının katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Gani, Şubat ayında sunduğu öneride eğer silah bırakmayı kabul eder ve anayasayı tanırsa Taliban’ın siyasi bir parti olarak tanınabileceğini açıklamıştı.