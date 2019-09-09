ABD tahliye bekleyen Bahamalılardan vize istedi: 130 kişi gemiden indirildi

Dorian Kasırgası'ndan kurtulmak için tahliye bekleyen Bahamalılara 'ABD vizesi olmayanlar gemiden insin' anonsu yapıldı. Anons üzerine 130 kişi gemiden inmek zorunda kaldı.
Pazartesi, 09 Eylül 2019 14:46

Dorian Kasırgası'ndan kurtulmak için tahliye bekleyen Bahamalılara "ABD vizesi olmayanlar gemiden insin" anonsu yapıldı.

WSVN muhabiri Brian Entin tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, geminin ses sisteminden anons yapan görevlinin "Vizeniz olmadan ABD'ye gelirseniz problem yaşarsınız. ABD vizesi olmayanlar, lütfen gemiden inin" dediği görülüyor. 

Yapılan anons üzerine en az 130 kişinin gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

 