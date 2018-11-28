ABD: Suudilere silah satışına ve Yemen'e müdahaleye devam edeceğiz

ABD Dışişleri Başkanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan ile ilişkilerini zayıflatmayacaklarını belirterek Yemen'e askeri müdahaleye destek olmayı sürdüreceklerini ve silah satışını askıya almayacaklarını açıkladı.Pompeo, Kaşıkçı soruşturmasında Veliaht Prens bin Selman ile cinayet arasında bir bağ olmadığını söyledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin konuşan ABD Dışişleri Başkanı Mike Pompeo, cinayetin ardından Suudi Arabistan ile ilişkileri “zayıflatmanın” ulusal güvenlik için bir hata olacağını ve bu durumun Suudi yönetimini “daha iyi bir yöne itmeyeceğini” söyledi.

Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’de devam eden savaşın görüşüldüğü ABD Kongresi’nin ardından basının sorularını yanıtlayan Pompeo, Yemen’e askeri müdahaleye verilen desteği çekmenin ve silah satışını durdurmanın Suudi Arabistan’ı “yanıltacağını” belirtti.

'VELİAHT PRENS İLE CİNAYET ARASINDA İLİŞKİ YOK'

Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin konuşan Pompeo, “Veliaht Prens bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiğine ilişkin doğrudan bir bağ yok” dedi.

Washington Post gazetesi ABD merkezi haber alma teşkilatı CIA'in, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını öne sürmüştü.

'SUUDİ PRENS ÜLKESİNİ REFORMİST BİR YÖNE TAŞIDI'

“Suudi Veliaht Prens ülkesini reformist bir yöne taşıdı” ifadelerini kullanan Pompeo, "Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetimi cezai önlemler alacak" şeklinde konuştu.

“Suudi Krallığı Ortadoğu’da istikrar için etkili bir güçtür” ifadelerini kullanan Pompeo, Suudi Arabistan’ın “İran’ın bölgeyi politikalarına ve IŞİD ile diğer silahlı gruplara karşı yardımlarını” gerekçe göstererek, müttefikini kaybetmenin önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

DEV SİLAH ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

ABD ile ilişkilerini “tazeleyen” Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, geçtiğimiz yıl ABD ile 10 yılı kapsayan 350 milyar dolarlık silah anlaşmasına varmıştı.

Suudi güçleri, ülkeye karadan, havadan ve denizden tüm ulaşımı kesmeye çalışıyor. Ancak Husiler müdahalenin başladığı 2015'ten beri direnmeyi sürdürüyor.