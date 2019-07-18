ABD Suudi Arabistan'a yüzlerce asker gönderecek

ABD'nin İran'la artan gerginliği gerekçe göstererek Suudi Arabistan'a yüzlerce asker yollayacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yaşanan kriz nedeniyle Suudi Arabistan'a yüzlerce asker yollayacağı öne sürüldü.

CNN'e konuşan ABD'li iki savunma yetkilisine göre, 500 ABD'li askerin Riyad'ın doğusunda yer alan Prens Sultan Hava Üssü'ne gönderilmesi bekleniyor.

Bölgede Patriot füze savunma bataryasının hazırlığı için az sayıda birliğin bulunduğu belirtildi.

ABD, geçen ay Körfez'de İran'la yaşanan gerginlikler üzerine Ortadoğu'ya ilave bin asker sevk edileceğini açıklamış ancak askerlerin hangi ülkelere gönderileceğine ilişkin bilgi vermemişti.

Trump yönetimi, Suudi Arabistan'ı İran'a karşı korumayı amaçladıklarını ifade etmişti.