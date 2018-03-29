ABD Suriye'nin Tanf bölgesinde askeri varlığını artırıyor

ABD'nin Suriye'nin Tanf bölgesindeki askeri varlığını artırmayı sürdürdüğü bildiriliyor. IŞİD tehdidinin azalmasına karşın ABD'nin bölgede silahlanmaya devam etmesi dikkat çekiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'nin Tanf bölgesindeki askeri varlığını artırmakta olduğunu açıkladı. Bölgeye ağır silahlar getiren ABD'nin, eğit-donat programı kapsamında yetiştirilen cihatçılarla birlikte çalıştığı biliniyor.

ABD yönetimi "IŞİD'le mücadele" iddiasıyla bölgeye yerleşerek eğit-donat programını başlatmış, ancak IŞİD varlığı sonlandıktan sonra da bölgede varlığını sürdürmüştü.

Rusya açıklamasında ABD planlarının bölgedeki askeri varlığı artırmak yönünde olduğu aktarılırken, ABD'den askeri yığınak için açıklama gelmedi.

Açıklamada Doğu Guta'daki durumdan da bahsedilerek, son kalan bölge olan Duma kasabasının barışçıl devri için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.