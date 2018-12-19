'ABD Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilmeyi planlıyor'

Wall Street Journal, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilmeyi planladığını açıkladı. Haberin ardından, ABD Başkanı Donald Trump 'Suriye'de IŞİD'i yendik, orada bulunmamızın tek nedeni oydu' dedi.

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundaki güçlerini tamamen çekmek için hazırlığa başladı.

Haberde bölgeden çekilmenin "ABD'nin Ortadoğu'daki stratejisini karmaşaya sokacağı" söyleniyor.

ABD'li yetkililerin bölgedeki ortaklarını bölgeden ayrılacaklarına dair bilgilendirmeye başladıklar söyleniyor.

ABD yönetimi IŞİD varlığı sona erse de bölgeyi terk etmeyeceğini söylüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın operasyon açıklamasının ardından Türkiye ile ABD arasında görüşmeler başlamıştı.

Bölgede Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı güçler bulunuyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Trump açıklamasında "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattık, Trump başkanlığında Suriye'de bulunmak için tek sebebim buydu" dedi.

Trump’ın açıklamasının ardından konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Bu kampanyanın bir sonraki aşamasına geçerken, ABD birliklerinin ülkelerini dönüşünü başlatmış bulunuyoruz” ifadeleri ile geri çekilme planını doğruladı.

'ABD GÜÇLERİ ZAFER KAZANDI'

IŞİD’in bundan 5 yıl önce ortadoğuda “çok etkili ve tehlikeli bir güç” olduğunu belirten Sanders ABD’nin “bölgedeki hilafete son verdiğini”ekleyerek, “Suriye'de IŞİD karşısında kazanılan bu zaferler, Uluslararası Koalisyonun kampanyasının sona erdiğine işaret etmiyor” ifadelerini kullandı. Sanders ayrıca ABD ve müttefiklerinin “radikal islamcı teröristlere karşı birlikte çalışmaya devam edeceğini” söyledi.

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning ise “Şu anda, bölgedeki ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

'İKİ BİNDEN FAZLA ASKERİ PERSONELİ KAPSIYOR'

Resmi açıklamaların yanı sıra ABD basınına konuşan askeri yetkililer, çekilme planına ilişkin farklı açıklamalarda bulundu. Washington Post’a konuşan ABD’li askeri yetlililer, bölgede bulunan 2 binden fazla ABD askeri personeli etkileyecek kararın “olabildiğince hızlı bir biçimde” uygulanacağını söyledi.

'ÇEKİLME 2-3 AYDA TAMAMLANACAK'

Reuters'ın haberine göre, kuzeydoğu Suriye'de bulunan tüm ABD'li askeri birliklerin çekilmesi değerlendiriliyor. Reuters'e konuşan ABD'li bir yetkili, Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonların tamamlanmasıyla çekilmenin gerçekleşeceğini söylerken, Amerikan askerlerinin çekilme takvimini 60-100 gün içinde diye açıkladı. ABD'li yetkili "ABD Dışişleri'nin tüm personeli Suriye'den 24 saat içinde çekilecek" bilgisini paylaştı. Bunların operasyonlara doğrudan kaylmayan, ABD askerlerine istihbarat-lojistik desteği veren personel olduğu kaydedildi.

'PLAN SURİYE'NİN TAMAMINI KAPSAYACAK'

CNN de, Pentagon'daki bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "tamamen çekilme" planının üzerinde çalışılmaya başladığını, kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındığını söyledi.

Ağırlıklı olarak Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda bulunan ABD güçleri, ülkenin güneydoğusunda da Ürdün sınırı boyunca askeri varlığını sürdürüyor