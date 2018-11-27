ABD Suriye’nin kuzeyinde ilk gözlem noktasını kurdu

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kuracağını açıkladığı gözlem noktalarından ilkini Tel Abyad yakınlarında kurduğu bildirildi.

Al Masdar’ın haberine göre ABD ordusu, Suriye’nin kuzeyindeki ilk gözlem noktasını Rakka’ya bağlı Tel Abyad’da kurdu.

Sputnik’te yer alan bir haberde ise, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında her kentte beş ayrı gözlem noktası kuracağı ve bu noktalarda YPG militanlarının da görev alacağı ifade edildi.

ABD, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Kobani’den Tel Abyad’a uzanan bölgede gözlem noktaları kurmayı planladığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, “Suriye'nin kuzey sınırı boyunca birkaç yerde gözlem noktaları kuracağız, çünkü en azından bizim faaliyet alanımızdan kaynaklı bir şey gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz” demişti. Mattis gözlem noktaları için bölgeye ek asker sevk edilmeyeceğini söylemişti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin gözlem noktaları uygulamasının “bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceği" açıklamasında bulunarak “ABD’li müttefiklerimizin PKK’dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG’lilerle ilişkilerini bir an önce kesmesini bekliyoruz” diye konuşmuştu.

