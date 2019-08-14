‘ABD, Suriye’nin kuzeyinde askeri havaalanı inşa ediyor’

ABD’nin Suriye’de Haseke’nin kuzeybatısında yer alan YPG kontrolündeki Serekaniye’de (Ras El-Ayn), helikopterler için askeri havaalanı inşa etmeye başladığı belirtiliyor.
Marbuta Haber’in yerel Habur haber sitesinin muhabirine dayandırdığı haberine göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşlu ABD güçleri havaalanı inşaatı için çalışmalara başladı.
Habur’un iddiasına göre ABD’li uzmanların gözetiminde Serekaniye'nin güneyinde yer alan Tel Erkam bölgesinde devam eden çalışmaları YPG’ye bağlı güçler koruyor.
Yerel kaynaklar bölgeye 3 gündür inşaat malzemeleri taşındığını ve helikopterlerin iniş yapabilmesi için zeminin hazırlandığını aktarıyor.