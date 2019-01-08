'ABD Suriye'den çıkmadan operasyon gerçekleşmeyecek'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Ankara ziyaretinin ardından ABD yönetiminden yetkililer medyaya açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Suriye konusunda görüşmek üzere bugün Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ABD yönetiminden yetkililer medyaya açıklamalar yaptı.

Reuters'e konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Bolton’un Suriye’de Kürtlere yönelik her türlü kötü muamaleye karşı Türkiye’yi uyardığını belirtti.

'ERDOĞAN'IN MAKALESİ YANLIŞ VE SALDIRAGANCA'

ABD’li kaynağın aktardığına göre Bolton, Erdoğan'ın bugün New York Times gazetesinde yayımlanan ABD'nin Suriye'den çekilmesine dair makalesinin yanlış ve saldırgan olduğunu Türk yetkililere söyledi.

'ABD ÇIKMADIKÇA OPERASYON GERÇEKLEŞMEYECEK'

Habere göre Türk yetkililer ABD güçleri Suriye'de bulunduğu müddetçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırı harekatında bulunmayacağını Bolton'a söyledi.

Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan planların yanısıra güneyde ABD güçlerinin konuşlanıp cihatçıları desteklediği el Tanf üssünün akıbetine ilişkin Bolton’un “ABD'nin şu aşamada Tanf üssünden çekilmiş değil” dediği öne sürüldü.