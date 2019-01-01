ABD: Suriye’den çekilsek de İsrail’i korumaya devam edeceğiz

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile biraraya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kararın İsrail ile mevcut ilişkilerini değiştirmeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Suriye’de bulunan askeri birliklerini çekme kararının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile biraraya gelen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’n kararının “İsrail’in güvenliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini” açıkladı.

“ABD Başkanı’nın Suriye hakkındaki kararı, mevcut yönetimin İsrail ile üzerinde uzlaştığı hiçbir şeyi değiştirmiyor” ifadelerini kullanan Pompeo, IŞİD karşıtı kampanyanın devam edeceğini belirterek, “Ortadoğunun istikrarı ve İsrail’in korunmasına olan bağlılığımız devam ediyor” dedi.

Netanyahu, Pompeo’nun açıklamalarına “Sizin ve Başkan’ın Suriye ve Hizbullah'a karşı savunmamızda bizlere verdiği destek için minnettar olduğumu söylemeliyim” şeklinde yanıt verdi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını "Suriye'deki İran varlığına karşı daha saldırgan olacağız" sözleri ile değerlendiren Netanyahu, "bunu yaparken ABD'nin desteğini alacağımızdan da eminim" demişti.