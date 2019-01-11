ABD Suriye’den askeri teçhizatını çekmeye başladı

Pentagon'dan bir yetkili ABD'nin Suriye'den bazı askeri teçhizatını çekmeye başladığını doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili Suriye’den bazı askeri teçhizatı çekmeye başladıklarını doğruladı.

AFP’ye konuşan Pentagon yetkilisi “Suriye’den askeri teçhizat taşındığını doğrulayabilirim. Güvenlik gerekçesiyle şu aşamada daha fazla ayrıntı vermeyeceğim” dedi.

CNN televizyonu da Trump yönetiminden bir yetkilinin Suriye’den ABD ordusuna ait bir kısım askeri kargonun halihazırda taşındığını söylediğini aktardı. Sözkonusu yetkili güvenlik gerekçesiyle kargonun niteliğine, nasıl ve Suriye’nin hangi bölgesinden taşındığına ilişkin bilgi veremeyeceğini söyledi.

CNN’in haberine göre çekilme operasyonunu yürüten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da (CENTCOM), çekilme sırasında ABD ordusuna istihbarat ve keşif görevi yapacak deniz, hava ve kara birimlerini belirledi.

Londra merkezli Middle East Eye haber sitesi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ABD birliklerinin Suriye’den çekilmesinin Irak ve Ürdün sınırına yakın bir bölgeden yapılmasını önerdiğini yazmıştı.

Haberde Bolton’un sözkonusu planı Türkiye’deki görüşmesi sırasında açıkladığı da belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık’ta Suriye’deki yaklaşık 2 bin ABD askerinin birkaç ay içinde çekileceğini açıklamıştı.

Trump’ın Suriye’den çekilme açıklaması sonrasında ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Suriye’deki ABD Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etmişti.