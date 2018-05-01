ABD: Suriye'deki operasyonların sonuna geliyoruz

ABD, Suriye'de IŞİD'in elinde tuttuğu son bölgelere dönük operasyonlar başlattığını ve bunların son hamleler olduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "IŞİD'in Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkı terörize etmesinin sonuna geliyoruz" dedi.

IŞİD'e dönük yapılan ABD operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yapan Heather Nauert, "ABD, Küresel Koalisyon, yerel müttefikler ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD'in elinde bulundurduğu son bölgelere operasyonlar başlatıyor" ifadelerini kullandı.

Zorlu çatışmalara gebe olunduğunu belirten Nauert, "NATO müttefikimiz Türkiye, partnerlerimiz İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan'la birlikte hareket ederek bu ülkelerin sınırlarının IŞİD'e karşı güvenli olmasını sağlayacağız. IŞİD'ten temizlenen bölgelerin istikrarı için bölgesel partnerlerimizden daha fazla güç desteği, materyal ve kaynak desteği isteyeceğiz. Başkan'ın da (Donald Trump) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşmede belirttiği gibi Suriye'de kalıcı ve güçlü ayak izimizi bırakacağız. Bu şekilde IŞİD'ten temizlenen bölgelerin (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esed rejimi ya da İranlı destekçileri tarafından sömürülmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Nauert, Cenevre sürecinin tekrar canlandırılacağına vurgu yaparak "ABD, gelecek politik anlaşmalarda Sünni Araplar, Kürtler, Hristiyanlar, Türkmenler ve diğer azınlıklar dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin isteklerinin karşılanması için çalışacaktır" ifadelerini kullandı.