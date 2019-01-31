ABD Suriye'de tampon bölgeyi 'Batılı güçlerin' kontrol etmesini istiyor

Wall Street Journal'ın aktardığına göre ABD Suriye'de Batılı müttefiklerinden oluşan yeni bir güç oluşturarak, kurulması planlanan tampon bölgeyi bu güce devretmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yeni bir tampon bölge kurulmasını önermişti. Bu teklife Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri olumlu bakarken, plana dair detaylar ortaya çıktı.

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD kurulacak tampon bölge için yeni bir güç oluşturmak istiyor. Tampon bölgenin kim tarafından kontrol edileceği tartışma konusu olmuştu.

Habere göre ABD yönetimi, yeni kurulacak "Batılı" bir gücün ABD'nin çekilmesinin ardından bölgeyi kontrol etmesiyle birlikte çatışmaların engellenebileceği öngörülüyor.

'ÖNERİYİ KİMSE KABUL ETMEDİ'

Haberde ABD yönetiminin Batılı müttefiklerine gücün oluşturulması için teklif götürdüğü, ancak teklifin henüz hiçbir ülke tarafından kabul edilmediği aktarılıyor.

ABD'in bu ülkelere yardım sözü verdiği belirtilirken, plana Türkiye'nin karşı çıktığı bildiriliyor.

Habere göre Suriye'den ayrılmayacağını açıklayan Fransa da ABD'nin tampon bölgeyi kontrol edecek güce katılmasını istediği ülkeler arasında.

TAMPON BÖLGE NASIL KURULACAK?

Wall Street Journal, ABD'nin tampon bölge için planının 32 kilometre derinliğinde olduğunu duyuruyor. Ancak Suriye yönetiminin bu rakama karşı çıktığı biliniyor.

32 kilometrelik tampon bölgeye sunulan alternatifse 5 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulması.

Tampon bölgenin niteliğine dair tartışmalar sürerken, bölgeyi kimin kontrol edeceği de netlik kazanmış değil.

Habere göre tampon bölgenin oluşturulmasını teklif eden ABD, Suriye'den çekilmenin tamamlanmasından sonra bölgede yaşanabilecek olası sorunlara Irak'tan müdahale etmeyi öneriyor.