ABD Suriye'de Suudi Arabistan, BAE, Ürdün askeri varlığı istiyor

ABD'nin Suriye'de Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün birliklerinin bulunmasını talep ettiği bildiriliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'den temsilciler, Kobani'nin güneyindeki bir ABD askeri üssünde Arap aşiretlerinin temsilcileriyle görüştü.

Sputnik'in aktardığına göre temsilciler Suriye'nin kuzeyinde "Sünni askeri gücü" oluşturulmasını gündeme aldı.

ABD'nin bölgede bu ülkelerin askeri varlığının bulunmasını istediği kaydedilirken, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün'ün "Suriye kentlerinin yeniden inşası" sürecine dahil olmak istediği, özellikle Rakka'nın yeniden inşasında bulunmak istedikleri aktarılıyor.

ABD'nin yalnızca mali destek istemediği, Sünni çoğunluklu bölgelerde sorumluluğu Arap ülkelerine aktarmak istediği kaydediliyor. Buna karşın habere göre söz konusu ülkeler olumlu cevap vermekten kaçınıyor.

Arap ülkelerinin bölgede askeri varlık oluşturmasının "Rusya, İran ve Türkiye'nin tepkisini alabileceği" iddia ediliyor.