'ABD, Suriye’de kimyasal saldırı mizanseni hazırlıklarını sürdürüyor'

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, ABD istihbaratının Suriye’de sivillere karşı kimyasal saldırı kullanıldığına dair mizansen hazırlamaya devam ettiğini aktardı.

SANA'ya konuşan Kimyasal Silahların İmha Edilmesi Ulusal Komitesi'nden bir kaynak "ABD, istihbarat servisi ve ordusu, Suriye'nin bazı bölgelerinde mizansen operasyonlar hazırlamaya devam ediyor. Ajanları ve araçlarını masum Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanmaya teşvik ederken, bundan Suriye hükümetini suçlamayı planlıyor" dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, kaynak, komitenin IŞİD'le bağlantılı teröristlerin sivilleri kimyasal saldırıdan etkilenmiş gibi davranmaları için eğittiğine dair bilgi sahibi olduğunu vurguladı.