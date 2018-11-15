ABD: Suriye’de IŞİD’e karşı savaş yakında bitecek, Rusya Anayasa Komisyonu kurmalı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’de IŞİD’e karşı savaşın birkaç ay içinde sona ereceğini, Rusya’yı Anayasa Komisyonu’nun kurulmasından sorumlu tuttuklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’de IŞİD’e karşı savaşın birkaç ay içinde sona ermesini beklediklerini söyledi. Jeffrey Suriye’de bir Anayasa Komisyonu’nun yıl sonuna kadar kurulmasından Rusya'yı sorumlu tuttuklarını belirtti.

Özel Temsilci Jeffrey, Dışişleri Bakanlığında dün düzenlenen basın toplantısında Suriye'deki son duruma ilişkin konuştu.

'RUSYA, ŞAM'I MASAYA GETİRMEK İÇİN NÜFUZUNU KULLANMALI'

ABD olarak hedeflerinin, Türkiye'nin 27 Ekim'de ev sahipliğinde Rusya, Fransa ve Almanya'nın da katıldığı İstanbul'daki Suriye konulu dörtlü zirvenin alınan karara paralel olarak Suriye'de yıl sonuna kadar anayasa komisyonunun kurulması olduğunu söyleyen Jeffrey, "Suriye'deki Anayasa Komisyonunu yıl sonuna kadar kurma sözünün yerine getirilmesinden Rusya'yı sorumlu tutuyor ve bölgedeki etkisini Şam rejimini masaya getirmesi için kullanmasını umuyoruz" diye konuştu. Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirvede yıl sonuna kadar Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasının hedeflendiği aktarılmıştı.



'SDG'NİN IŞİD'E KARŞI SAVAŞI YAKINDA BİTECEK'

Jeffrey IŞİD’e karşı son savaş alanının Fırat Nehri boyunca ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Savaş sürüyor ve birkaç ay içerisinde sona ermesini bekliyoruz, bu IŞİD’in elindeki konvansiyonel sayılabilecek son alan olacak” dedi.

Jeffrey, ABD güçlerinin "IŞİD’in uyuyan hücrelerinin yok edilmesi ve elde edilecek galibiyetin uzun süreli olması için" çalışmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Dün Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan bir haberde ABD'li bir üst düzey yetkilinin, YPG ile ABD'nin ilişkisini "geçici, taktiksel ve eylem odaklı" şeklinde nitelediği bildirilmişti.

'İRAN ÇEKİLMELİ'

Özel Temsilci Jeffrey ayrıca İran'ın Suriye'deki askeri varlığının ABD'nin müttefiklerine tehdit oluşturduğunu ileri sürerek Washington'un Suriye'deki İran güçlerinin çekilmesi talebini yineledi.

