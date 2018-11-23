ABD: Suriye'de iktidarı değiştirme niyetimiz yok

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Beyaz Saray yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Esad ile ‘hiçbir zaman iyi ilişkiler geliştirmeyeceğini’ ama Suriye'de iktidarı değiştirme niyeti olmadığını söyledi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, RİA Novosti ve Kommersant'a verdiği demeçte, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "savaş suçlusu" diye niteleyerek "ABD, Esad'la hiçbir zaman iyi ilişkiler geliştirmeyecek olsa da, bizzat Suriye halkı tarafından gerçekleştirilecek siyasi sürece bağlılığımızı koruyoruz” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre, Suriye halkının kendilerini yönetecek kişiyi ve hükümeti kendisinin belirleyeceğini kaydeden Jeffrey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir rejim değişikliği niyetimiz yok. Biz, bu rejimin kimyasal silah kullanımı, işkenceler, İran'ın dahli ve dolaylı da olsa IŞİD felaketinin bölgeye ve Avrupa'ya yayılması sonucunda oluşan bölgeye yönelik büyük tehditler, Avrupa, Türkiye, Lübnan ve Ürdün için yük oluşturan milyonlarca sığınmacı ile ilgili konularda öncelikle halkına, daha sonra komşularına ve uluslararası topluma karşı tutumunu değiştirme niyetindeyiz."

ABD'nin kabul edilemez bulduğu, Suriye hükümetinde beğenmediği ve “gerçek barış” ve uluslararası toplumla ihtilafların gerçek çözümü için değiştirilmesi gerektiğini düşündüğü şeylerin uzun bir liste oluşturduğunu kaydeden Jeffrey, bunların sadece Esad'la bağlantılı olmadığını vurguladı.

