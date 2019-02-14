ABD Suriye’de gözlem gücü kurulmasını görüşüyor

ABD Savunma Bakan Vekili Pat Shanahan, NATO Savunma Bakanları toplantısında Suriye’nin kuzeydoğusunda bir gözlem gücü kurulmasını gündeme getireceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Pat Shanahan, Suriye’nin kuzeydoğusunda bir gözlem gücü kurulması konusunu Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısında gündeme getireceğini açıkladı.

Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre Brüksel’de konuşan Shanahan, toplantıda Irak, Afganistan ve Suriye konularında değerlendirmelerini paylaşacağını belirterek, “Suriye’nin kuzeydoğusunda bir gözlem gücü kurulması potansiyeline ilişkin farklı bir fırsat var” dedi.

Shanahan, ABD Suriye’den çekildiğinde "istikrar ve güvenliğin nasıl temin edileceği ve hangi kaynakların kullanılacağı" noktasında görüşmelerin olduğunu söyledi.

Pat Shanahan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çabalara kim öncülük edecek? Şurası açık ki, kaynakları ve kabiliyetleriyle koalisyon bir seçenek. Değerlendirdiğimiz bir seçenek bu ve şu anda halen tartışılma aşamasında dolayısıyla sayı telaffuz etmek istemiyorum. (Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı) General LaCamera’yla görüşmek istememin nedenlerinden biri, ‘olması gereken destek düzeyleri nedir? Kabiliyetler nasıl doğru şekilde bir araya getirilmeli? Nerede konuşlandırılabilirler?’ sorularında zihninden geçenleri öğrenmekti. Bu konuları konuştuk. NATO toplantısındaki görüşmelerimde de bunlar bana yardımcı olacak.”

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bu gözlem noktalarının nerede kurulacağına ilişkin ayrıntı vermedi, sadece “Suriye’nin kuzeydoğusu diyelim” demekle yetindi.

AKAR İLE GÖRÜŞTÜ

Brüksel’deki toplantıda Türkiye’yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün çeşitli ikili temaslarda bulundu ve bazı oturumlara katıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Akar, Shanahan’la da biraraya gelirken, görüşmede Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Akar, Shanahan'ın yanısıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Michael Scaparrotti ile ikili görüşmelerde bulundu.