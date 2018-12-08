ABD Suriye'de 40 bin SDG üyesini eğitecek

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye’de 40 bin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesine askeri eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Suriye'de 8 bin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesini eğittiklerini belirterek 40 bin kişiye daha eğitim verileceğini açıkladı.

Önceki gün Washington'da bir toplantıda konuşan Dunford, "Suriye'nin doğusunda istikrarı sağlamak için için 35-40 bin kadar yerel gücün eğitilip donatılması bekleniyor. Şu anda bunun yüzde 20'si kadarını (yaklaşık 8 bin) tamamlamış durumdayız" dedi.

Dunford yaptığı açıklamada, Suriye’nin doğusunda IŞİD üyelerinin bulunduğu için bu kararı aldıklarını belirterek, yakın zamanda Suriye'den çekilme planlarının bulunmadığını söyledi.

ABD öncülüğündeki uluslararası hava koalisyonu ile SDG, IŞİD'in kontrolündeki Hacin kasabasına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yüzde 70'nin SDG kontrolüne geçtiği belirtilen kentte çatışmaları sırasında yüzlerce kişinin öldüğü aktarılıyor.

IŞİD'in elinde sadece Hacin kentinin bir kısmı ve birkaç belde ve köy bulunuyor.

Pentagon, 2019 bütçesinde, Suriye Demokratik Güçleri'ne eğit-donat için 300 milyon, kurulması planlanan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırmıştı.