ABD, Suriye ve Irak’taki tahmini asker sayısını açıkladı

ABD yönetimi Irak ve Suriye'de bulunan ABD askeri sayısını "yaklaşık" olarak açıkladı.

ABD'nin Suriye ve Irak’ta kaç askeri bulunduğu kesin olarak bilinmezken, ABD yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Suriye ve Irak'taki ABD askeri sayısının "yaklaşık olarak 5 bin" olduğunu söyledi.

"Bu tahmini bir rakam" diyen White, Irak ve Suriye'de ayrı ayrı kaçar asker bulunduğuna dairse bilgi vermedi.

Ote yandan, Pentagon Sözcüsü Albay Manning, daha önce yaptığı açıklamada "Savunma Bakanlığı'nın Irak’ta yaklaşık 5 bin 200 askeri ve Suriye’de ise yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Bu rakamlar yaklaşık rakamlar, bu rakamlardan biraz az veya biraz çok olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

