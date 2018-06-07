ABD: Suriye ve Irak'ta ne kadar sivil öldürdüğümüzü asla bilemeyeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ta ABD tarafından öldürülen sivil sayılarına ilişkin haberler üzerine açıklama yaparak, tam sayının 'asla bilinemeyeceğini' öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD güçlerinin Irak ve Suriye'de yol açtığı sivil ölümlerine ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.

ABD öncülüğündeki "IŞİD karşıtı" koalisyon sözcülerinden Thomas Veale, "Suriye ve Irak'ta ne kadar sivil öldürdüğümüzü asla tam olarak bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklama Uluslararası Af Örgütü’nün, ABD’yi IŞİD’le mücadele sırasında Irak ve Suriye’de binlerce sivili öldürdüğünü iddia etmesinin ardından geldi.

Sözcü sivil ölümlerinin "savaşın sonuçlarından biri" olduğunu öne sürerken, sivil ölümüyle ilgili sayı verilemeyeceğini iddia etti.

ABD güçleri Rakka harekatı dahil olmak üzere pek çok operasyonda sivil ölümlerini gözetmeksizin bombardıman yapmakla suçlanmıştı.

ABD koalisyonunun "kurtardığı" kentlerin harabeye döndüğü görülmüştü.