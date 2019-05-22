ABD Suriye Özel Temsilcisi: Türkiye ve SDG ile görüşüyoruz, henüz anlaşmaya varamadık

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey güvenli bölge konusunda Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri ile görüşmeye devam ettiklerini belirterek 'Henüz anlaşmaya varamadık' dedi. Jeffrey Türkiye'nin İdlib'de Rusya ve Suriye'ye karşı durduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda, “Suriye’de Çözüm Arayışı: Trump Yönetimi’nin Stratejisi” başlıklı oturumda soruları yanıtladı.

GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA HENÜZ ANLAŞMA YOK

James Jeffrey, güvenli bölge görüşmeleri konusunda Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri ile görüşmelerin devam ettiğini ve henüz bir anlaşma sağlanmadığını söyledi.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Trump yönetiminin Suriye’den çekilme planının olup olmadığına ilişkin sorulara ise Jeffrey “Biz Suriye’nin kuzeydoğusundan hava kuvvetleri unsurlarımızı çekeceğimizi hiçbir zaman söylemedik. O nedenle sahadaki müttefiklerimizle iyi bir noktadayız” şeklinde cevap verdi.

James Jeffrey, “Başkan, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem de kamuoyuna yaptığı açıklamada Suriye Demokratik Güçleri’nden Türkiye’ye ve Türkiye’den de Suriye Demokratik Güçleri’ne bir saldırı istemediğini net şekilde söyledi. Başkan, Suriye Demokratik Güçleri’nin çoğu unsuru ve PKK arasında geçmişe dayalı ve siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Türklerle ve Suriye Demokratik Güçleri’yle görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya varmadık” şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ESAD REJİMİNE DÜŞMANLIĞI VAR'

Jeffrey, Suriye-Türkiye ilişkisiyle ilgili olarak, “Türkiye’nin Esat rejimine karşı iç savaşın başlangıcına dayanan güçlü bir düşmanlığı var. Türkiye geleneksel olarak da İran ile Ortadoğu’da bir rekabet içinde. Türkiye genel olarak da Rusya’nın kendisine karşı hamlelerinden de memnun değil. Türkiye bu konularla baş etmek zorunda. Türkiye çeşitli yöntemler kullanarak, kuzeybatıdaki askeri varlığını kullanarak ve bizimle de kuzeydoğuda güvenli bölge oluşturulması için müzakere ederek, Rusya ile müzakere ederek bu konularla baş ediyor” dedi.

'TÜRKİYE İDLİB'DE RUSYA VE SURİYE'YE KARŞI DURUYOR'

İdlib konusunda da “Türkiye’nin İdlib’de askeri var. Türkiye bazı askerleri rejim ateşinde yaralanmış olmasına rağmen askerlerini çekmeyerek ve buradaki pozisyonlarını güçlendirerek Rusların ve Suriyelilerin burada yapmak istediklerine karşı duruyor” şeklinde konuştu.

Jeffrey Suriye’nin İdlib yakınlarında yaklaşık iki hafta önce kara harekatına başlamasıyla ilgili ise “Bu kara saldırıları Rusya ve Türkiye arasında varılan Soçi anlaşmasından bu yana ki ilk saldırılar. Muhalifler pozisyonlarını güçlendiriyor. Türkiye’nin da burada askeri varlığı var. Saldırılar yüzünden yaklaşık 150 bin kişi yerlerinden oldu. Bu da insani yardım çalışmalarımız üzerine büyük yük bindiriyor” dedi.

İDLİB'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Sözlerine, “Ruslara ateşkese dönülmesi için baskı uyguladık. Ruslar sınırlı bir güvenilirliği olan şu argümandan söz ediyor. Heyet Tahrir'uş Şam’ın saldırılarına maruz kaldıklarını ve Türklerin bu grupla baş edeceğini söylediğini ancak bunu yapmadığını söylüyor. Bu doğru ancak İdlib’de ateşkese ihtiyaç var. Bunun durdurulması için yoğun çaba sarf ediyoruz” şeklinde devam etti.

'TÜRKİYE İLE SURİYE KONUSUNDA HEMFİKİRİZ'

Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleştirilen Astana sürecine ilişkin bir soruya da cevap veren Jeffrey, Türkiye'nin Suriye konusunda ABD ile genel anlamda hemfikir olduğunu bildirdi.

Jeffrey, Ankara ve Washington'un yakın irtibat halinde olduğunu belirterek, "Türkiye genel olarak Suriye hükümetinin davranışını değiştirmeye çalışıyor. Burada da hemfikiriz. Genel olarak koordineli hareket ediyoruz. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok sayıda telefon görüşmesi yaptı. Bakan Pompeo’ya Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile görüştüğünde ben de eşlik etmiştim. Hem Dışişleri hem de benim seviyemde Türk mevkidaşlarımızla neredeyse her ay irtibat halindeyiz” dedi.