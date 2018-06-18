ABD Suriye ordusunu bombaladığı iddialarını yalanladı

ABD koalisyonunun Suriye ordusunu bombaladığı iddiaları Pentagon tarafından yalanlandı.
Dış Haberler
Pazartesi, 18 Haziran 2018 09:47

Suriye medyası, ABD koalisyonuna ait uçakların Suriye ordusunu vurduğunu açıklamıştı.

Pentagon'dan gelen açıklamada bu iddianın doğru olmadığı öne sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Deyrezzor'da gerçekleştiği söylenen saldırının kendileri tarafından yapılmadığını iddia etti.

İran medyası saldırı yaşandığı söylenen bölgede ABD'nin yeni bir üs kurmakta olduğunu duyurmuştu.

İran medyasına göre Bediye eş-Şefa bölgesinde kurulan üs "gelişmiş askeri araçlar ve sistemlerle" donatılmış durumda.

ABD'nin bölgenin stratejik önemi ve bölgedeki petrol kaynakları sebebiyle Deyrezzor'daki varlığını sürdürmek istediği biliniyor.

 