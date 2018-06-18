ABD Suriye ordusunu bombaladığı iddialarını yalanladı

Suriye medyası, ABD koalisyonuna ait uçakların Suriye ordusunu vurduğunu açıklamıştı.
Pentagon'dan gelen açıklamada bu iddianın doğru olmadığı öne sürüldü.
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Deyrezzor'da gerçekleştiği söylenen saldırının kendileri tarafından yapılmadığını iddia etti.
İran medyası saldırı yaşandığı söylenen bölgede ABD'nin yeni bir üs kurmakta olduğunu duyurmuştu.
İran medyasına göre Bediye eş-Şefa bölgesinde kurulan üs "gelişmiş askeri araçlar ve sistemlerle" donatılmış durumda.
ABD'nin bölgenin stratejik önemi ve bölgedeki petrol kaynakları sebebiyle Deyrezzor'daki varlığını sürdürmek istediği biliniyor.