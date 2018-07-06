ABD stoklarındaki 'sürpriz' artış petrol fiyatlarını düşürdü

ABD’nin İran’a getirdiği yeni yaptırımlar ve İran’dan petrol ithalatını engellemeye çalışmasının ardından eriyen petrol stoklarında süpriz bir atış yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün de önüne geçen stok artışı, ABD’nin bugün yürürlüğe koyacağı Çin’e karşı 34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi öncesi 'olumlu' yorumlandı.

İran’a yönelik yaptırımları tekrar gündeme getiren ve müttefiklerinden İran ile petrol ithalatını kesmelerini istemesinin ardından ABD’de petrol stoklarında görülen "sürpriz" bir artış, uzun süredir yükselme eğiliminde olan ham petrol fiyatındaki artışı haftalık bazda durdurdu.

Resmi verilere dayandırılan bilgiye göre geçtiğimiz hafta 1,2 milyon varil artan ABD’deki petrol stokları, BatıTeksas petrolünü (WTI) 14 sent düşerek varil başına 72,80 dolara indirdi. Brent tipi ham petrol fiyatı ise 4 Temmuz’dan 78,24 dolardan 77,14’e düştü. ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada petrol fiyatlarını yükseltmekle suçladığı OPEC ülkelerine "Fiyatları hemen düşürün" demişti.

'YAPTIRIMLAR STOKLARI ERİTMİŞTİ'

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden İran’a getirilen yaptırımlar sonrası talebin ani bir biçimde karşılanamaması petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC ile bağlı ülkelerinin üretimlerini artırmaları da petrol fiyatlarındaki yükselişe engel olamamıştı. Müttefiklerinden İran’dan petrol ithalatını kesmelerini isteyen ABD’de petrol stoklarındaki düşüş piyasalarda ham petrol fiyatının yükselişini daha da artırmıştı. İran'dan gelen petrol sevkiyatının engellenmesi durumunda Basra Körfezi'nden yapılan tüm petrol ticaretinin duracağına yönelik açıklamaların petrol fiyatlarını artırması beklenirken ABD'den gelen stok artış haberi şimdilik fiyatları bir miktar aşağıya çekmiş görünüyor.