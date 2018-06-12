ABD şiddetten kaçanlara iltica hakkını kaldırdı

ABD Başsavcısı yaptığı açıklamada, aile içi istismar mağduru olanların ve çete şiddetine maruz kalanların ABD’yle iltica etmek için 'yeterli özellikleri göstermediklerini' açıkladı.

ABD Başsavcısı Jeff Sessions, 2016’da kabul edilen, El Salvador vatandaşı olup tecavüz ve şiddet mağduru olan kadınlara ABD’ye iltica hakkı tanıyan yasayı kaldırdı.

Sessions yaptığı açıklamda “yasadışı göçmenlere sıfır tolerans” göstereceklerini söyledi. Aile içi şiddet ve çete şiddeti gibi “hükümet dışı” güçlerden baskı görenlerin iltica hakkına sahip olamayacağını iddia eden Sessions “Bir ülkenin, ev içi şiddet ya da çete şiddeti gibi belirli suçları etkili bir şekilde kontrol altında tutma sorunları olması mümkündür. Fakat bu olayların mağdurları iltica talebinde bulunamaz” dedi.

Bu yasa kapsamında Orta Amerika ülkelerinden çete şiddetine ve aile içi istismara maruz kalan 10 bin kişi ABD’ye iltica talebinde bulunmuştu. Geçen hafta Jeff Sessions ABD’ye gelen mültecileri çocuklarından ayırma politikasını da savunmuştu.