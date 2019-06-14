ABD Senatosu'ndan İsrail'in Çin'le ilişkilerine karşı tasarı hazırlığı

ABD Senatosu, İsrail'in Çin'le ilişkilerine karşı tasarı hazırlıyor. Hazırlanan tasarıyla birlikte İsrail-Çin ilişkilerinin 'ciddi güvenlik kaygıları' yarattığı söylenecek.

ABD'nin İsrail'e yönelik "Çin" baskısı devam ediyor. İsrail'den Çinli telekomünikasyon şirketleriyle ilişkilerini kesmesini talep eden ABD, şimdi de Senato'da yeni bir tasarı hazırlıyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde ABD'nin İsrail'den Çinli şirketlerle işbirliğine son vermesini istediği aktarılıyordu. ABD Başkanı Donald Trump da, İsrail-Çin yakınlığının sürmesi durumunda İsrail'le "güvenlik işbirliğinin zarar göreceğini söylemişti.

ABD SENATOSU 'CİDDİ GÜVENLİK KAYGILARI VAR' DİYOR

Haaretz'in aktardığına göre ABD Senatosu, İsrail'in Çin'le ekonomik yakınlaşmasına karşı hazırlık içerisinde. ABD Senatosu tarafından hazırlanan tasarıda Çinli bir şirketin Hayfa limanını işletecek olmasının "ciddi güvenlik kaygıları" yarattığı söyleniyor.

ABD Donanması'nın Altıncı Filosu'nun, Hayfa limanını kullandığı ve limanın ABD'nin Ortadoğu'daki politikaları için önem taşıdığı biliniyor.

ÇİNLİ ŞİRKET 25 YIL İŞLETECEK

İsrail hükümetiyle Çinli Shanghai International Port Group arasındaki anlaşma, Çinli şirketin Hayfa limanını 2021'den başlayarak 25 yıl boyunca işletmesini öngörüyor.

ABD Senatosu tarafından hazırlanan tasarıda, ABD'nin Hayfa limanını kullanmaya devam etmek istediği, Çin'in limanı işletmesinin ABD çıkarlarına uygun olmadığı belirtiliyor.

Tasarının yalnızca Hayfa limanına yönelik olmadığı, Çin'in İsrail'deki diğer faaliyetlerine karşı da vurgular içerdiği aktarılıyor.

ABD'Lİ YETKİLİLER 'DOST OLAMAYIZ' DEMİŞLERDİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çinli Huawei ve ZTE'nin İsrail'deki varlığına tepki gösterirken, ABD'li yetkililer İsrail'le temaslarında "ABD Çin'in liman inşa ettiği bir ülkeyle dost olamaz" ifadesini kullanmışlardı.

ABD'nin İsrail'den Çin'in ülkedeki faaliyetlerinin Çin'e stratejik çıkarlar sağlamayacağı konusunda teminat istediği, ancak bu konuda tatmin edici yanıt alınamadığı aktarılıyor.

İSRAİL ÇİN YATIRIMLARINI KISITLAYACAK MI?

İsrail üzerindeki artan baskıya karşın, İsrail'in Çin yatırımlarını ne boyutta sınırlayacağı bilinmiyor. İsrail'in "dengeli tutum" izleyerek ABD ve Çin'le ilişkileri sürdürmek istediği söylenirken, İsrail'in bu sebeple kimi tavizler vermeyi kabul ettiği görülüyor.

Wall Street Journal'da çıkan William Galston imzalı bir yazıda Çin'in ülkedeki yatırımlarının ABD-İsrail savunma işbirliğine zarar verdiği söylenirken, "Çin'le iş yapmak, demokrasi olan bir ülkeyle iş yapmakla aynı şey değil. İsrail gerçekten de en büyük müttefikiyle ilişkilerini feda ederek Çin'in yükselişine katkıda bulunmak istiyor mu?" diye soruyor.

İSRAİL İSTİHBARATI DA İSTEMİYOR

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, Çin'in ülkedeki yatırımlarının İsrail'in güvenliği için tehlike oluşturabileceğini söylemişti.

Argaman, Çin şirketlerinin İsrail sigorta şirketlerini satın almanın yanı sıra yeni Hayfa Limanı ile hafif raylı sistem inşaatını üstleneceğini belirterek, söz konusu yatırımları denetleyecek kanunlar çıkarılmasını istedi.

İsrail istihbaratının ve ABD yönetiminin taleplerine karşılık, İsrail yönetimi Çin'in liman üzerindeki kontrolünü sınırlandıracak bir formül geliştirmedi.