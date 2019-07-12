ABD Senatosu'ndan açıklama: Erdoğan Putin'le tehlikeli ortaklığı seçti

ABD Senatosu'ndan Trump’ı Türkiye’ye yaptırım uygulamaya ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarmaya çağıran bir açıklama yapıldı. Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin imzasını taşıyan açıklamada 'Erdoğan, Putin ile çok tehlikeli bir ortaklığı seçti' denildi.

ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörleri ABD Başkanı Trump’ı, Türkiye’ye yaptırım uygulamaya ve Türkiye’yi F-35 programından çıkarmaya çağıran ortak bir açıklama yayımladı.

'PUTİN İLE TEHLİKELİ ORTAKLIĞI SEÇTİ'

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk partisini teslim almasının ardından yapılan açıklamada “Başkan Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğini, ekonomik refahını ve NATO ittifakının bütünlüğünü riske atma pahasına Putin ile çok tehlikeli bir ortaklığı seçti" denildi.

CAATSA YAPTIRIMLARI VE F-35 PROGRAMININ SONLANDIRILMASI ÇAĞRISI

Açıklamada "Başkan Trump’ı Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasasındaki (CAATSA) yaptırımları tamamen uygulamaya çağırıyoruz. Ek olarak tüm F-35 malzemelerinin tedariki belirsiz süreliğine askıya alınmış olsa da Savunma Bakanlığını Türkiye’nin F-35 programını sonlandırmaya çağırıyoruz” denildi.

Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Jim Inhofe ve Kıdemli Demokrat üye Jack Reed ile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve Kıdemli Demokrat üye Bob Menendez’in imzasını taşıyan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Umarız ki ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ilişki, bu gerilemeye üstün gelir. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin ekonomik refahı ve NATO ittifakının güvenliği pahasına Vladimir Putin’le bağlarını derinleştirmekte ısrar etmeyi sürdürmesi halinde, işbirliğimizin kalıcı şekilde ilerletilmesi mümkün değildir."