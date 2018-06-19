ABD Senatosu ZTE'ye yasakları geri getirme yönünde oy verdi

ABD Senatosu, Çinli telekom devi ZTE'ye uygulanan ve ABD Başkanı tarafından kaldırılan yasakların geri getirilmesi yönünde oy verdi.

Çinli telekom devi ZTE, İran yaptırımlarını delmesi sebebiyle ABD tarafından ağır cezalara çarptırılmıştı. Şirket ödemek zorunda bırakıldığı tazminatın yanı sıra, ABD yazılım ve donanımlarına erişimlerinin kesilmesi sebebiyle ana faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le yaptığı görüşmelerin ardından şirkete uygulanan yasağı kaldırmış, karşılığında şirketin İran yaptırımlarını yeniden delmesi durumunda 400 milyon dolar ödemesi koşulunu getirmişti.

SENATO KARARI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Yasağın kaldırılmasına karşı çıkan ABD Senatosu, ZTE'ye uygulanan ABD ürünlerini kullanamama yasağının geri getirilmesi yönünde oy verdi.

Ancak senatonun tek başına yasağı geri getirecek yetkisi bulunmuyor. Senato kararı ABD Temsilciler Meclisi'nde tartışılacak. Temsilciler Meclisi'nin de benzer karar alması durumundaysa Trump'ın teklifi veto etme şansı bulunuyor.

ZTE YASAKLARI GERİLİM SEBEBİ OLMUŞTU

Çin'in en büyük telekom üreticilerinden ZTE'ye uygulanan yasaklar, iki ülke arasında gerilim sebebi olmuştu.

Özellikle kendi mikroçiplerini üretme konusunda geride olan Çin, yasağın buna duyulan ihtiyacı gösterdiğini ilan ederek, çip geliştirmek için milyarlarca dolar harcama kararı almıştı.

ZTE, özellikle Çin'in 5G teknolojisindeki liderliği için önemli bir şirket.