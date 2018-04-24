ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi Pompeo'nun Dışişleri Bakanı olmasını onayladı

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanı olmasına onay verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığına getirilmesini istiyordu.

Buna karşın senatonun Pompeo'ya onay verip vermeyeceği tartışılıyordu.

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi'nin Pompeo'nun bakanlığına onay verdiği açıklandı.

Pompeo, geçmişte Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda Türkiye'yi İran'a benzeterek "ikisi de totaliter İslami diktatörlük" demişti.

Pompeo, CIA Direktörü olduğu sırada Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmişti.

Senato oylaması 11'e karşı 9 oyla sonuçlandı.