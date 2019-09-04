ABD seçimleri öncesi istihbaratçılar Silikon Vadisi'nde toplandı

ABD’de FBI ve iç istihbarat yetkilileri ile teknoloji şirketleri temsilcilerinin, Facebook’un Silikon Vadisi’ndeki merkezinde 2020 başkanlık seçimlerine dair ‘güvenlik’ konulu toplantı yaptıkları belirtildi.

ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde istihbaratçılar ile teknoloji şirketlerinin temsilcileri arasında “seçim güvenliği” konulu toplantılar yapılmaya başlandı.

New York Times’ın haberine göre Facebook, Google, Twitter and Microsoft temsilcileri Silikon Vadisi’nde ABD hükümetinden yetkililerle toplantı yaptılar.

2020 başkanlık seçimlerinden 14 ay önce yapılan toplantı Kaliforniya’daki Menlo Park’ta bulunan Facebook’un merkezinde gerçekleştirildi.

New York Times’ın konuyla ilgili bir kaynağına dayandırdığı haberine göre toplantıya FBI, Ulusal İstihbarat Başkanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri katıldı.

ABD’de 2016’daki başkanlık seçimlerinde Rusya’nın Facebook, Twitter, YouTube ve diğer platformlar üzerinden dezenformasyon yaptığı ve seçimlere müdahale ettiği ileri sürülmüştü.

Geçen yılki ara seçimler öncesinde de Mayıs 2018’de teknoloji şirketleri ile istihbarat yetkilileri benzer bir toplantı yapmışlardı.

New York Times’ın haberine göre şimdiye kadarki toplantılarda ABD istihbarat birimleriyle teknoloji şirketleri arasında “tehdit modelleme”, “istihbarat paylaşımı”, “kamu ile özel sektör kuruluşları arasında daha güçlü bağlar kurulması” gibi başlıklarda işbirliği konusunda çok büyük ilerleme sağlandı.