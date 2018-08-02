ABD savunma harcamaları tasarısında Çin'e ağır yaptırımlar yok

ABD Senatosu tarafından onaylanan 716 milyar dolarlık savunma harcamaları tasarısı, beklenenin aksine Çin'e yönelik sert sınırlamalar bulundurmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı gümrük vergileri getirmiş, iki ülke arasında gerginliğin artmasına sebep olmuştu. Buna karşın Trump, Çinli teknoloji şirketi ZTE'ye yaptırımların kaldırılmasında da aktif rol oynamıştı.

ABD Senatosu'ndan geçen 716 milyar dolarlık savunma politikası tasarısında, Çin'e yönelik sert yaptırımlar bulunmaması dikkat çekti.

Senatoda 87'ye karşı 10 oyla geçen tasarıda, ABD askeri harcamalarına verilen onay ZTE ve Huawei'ye yönelik anlaşmalara kimi denetimler getiriyor. Bunlara sebep olarak "ulusal güvenlik kaygıları" gösteriliyor. Ancak bu sınırlamalar tasarının eski halindekinden daha hafif.

Tasarının Çin'e karşı sert adımlar içermemesi sebebiyle kimi ABD'li yetkilileri tatmin etmediği belirtiliyor. ABD'de İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yaptırımlarını aşan ZTE'ye verilen cezaların geri getirilmesini savunan isimler bulunuyor.