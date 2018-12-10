ABD savunma bütçesini tarihin en yüksek düzeyine çıkarıyor

ABD Başkanı Trump’ın, Pentagon'un şimdiye dek görülmüş en yüksek bütçesi olan 750 milyar dolarlık savunma bütçesini kongreye sunacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’ye 2020 yılı için 750 milyar dolar savunma bütçesini sunacağı bildirildi. Bu, ABD tarihinde şimdiye kadarki en yüksek savunma bütçesi olacak.

Trump geçen hafta Twitter’dan paylaştığı bir mesajda orduya 716 milyar dolar harcamayı “delilik” olarak nitelemişti ancak ABD basınında yer alan haberlere göre Savunma Bakanı James Mattis ile görüşmesinin ardından Pentagon'un bütçesinin 750 milyar dolara çıkarılmasını kabul etti.

Politico’ya açıklamada bulunan bir üst düzey yetkili, geçen hafta salı günü bir araya gelen Trump ile Mattis’in, 2020 savunma bütçesinin 750 milyar dolara çıkarılması konusunda anlaştıklarını belirtti.

Trump, daha önce ABD Savunma Bakanlığı’nın 2020 bütçesi için ilk önerdiği 733 milyar doların 700 milyar dolara düşürülmesini istemişti.

Pentagon yetkilileri ile cuma günü bir araya gelen Trump’ın kendisine daha azının “felaket sonuçlara” yol açacağının söylenmesi üzerine fikrini değiştirdiği ifade ediliyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre dünyada en büyük savunma bütçesine sahip ülke olan ABD, bu sıralamada kendisinden sonra gelen yedi ülkenin toplam harcamalarından daha fazla silahlanma harcaması yapıyor.