ABD Savunma Bakanı: Türkiye'ye F-35 satışı yasaklanmasın

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılmaması yönündeki taleplerini değerlendirdi.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması sebebiyle bu şekilde cezalandırılmaması gerektiğini söyleyen Mattis, "Bu kez Türkiye'nin F-35 satışından çıkarılmasına karşıyım" dedi.
Mattis, Türkiye'ye satış yapılmamasının arz-talep zincirine zarar vereceğini ve F-35 maliyetlerini artıracağını söyledi.
ABD'li bakan, Türkiye'nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu belirtti.