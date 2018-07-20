ABD Savunma Bakanı: Türkiye'ye F-35 satışı yasaklanmasın

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD içerisinden Türkiye'ye F-35 satılmaması yönündeki talepleri geri çevirerek, satışın gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılmaması yönündeki taleplerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması sebebiyle bu şekilde cezalandırılmaması gerektiğini söyleyen Mattis, "Bu kez Türkiye'nin F-35 satışından çıkarılmasına karşıyım" dedi.

Mattis, Türkiye'ye satış yapılmamasının arz-talep zincirine zarar vereceğini ve F-35 maliyetlerini artıracağını söyledi.

ABD'li bakan, Türkiye'nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu belirtti.