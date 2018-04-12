ABD Savunma Bakanı: Pentagon'un elinde kimyasal silah kanıtı yok

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon'un elinde Suriye'nin kimyasal silah kullandığına ilişkin kanıt olmadığını, kaynaklarının sosyal medya olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Perşembe günü Kongre'ye yaptığı açıklamada, ordunun Suriye'nin Duma kentinde kimyasal saldırı sırasında kullanıldığı iddia edilen klorin veya sarine ilişkin kanıtları olmadığını, Pentagon'un böyle bir olayın meydana geldiğini gösteren tek kanıtının sosyal medya ve medya raporları olduğunu söyledi.

Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerine konuşan Mattis; "Bu saldırıların birkaçı var. Birçok durumda, sahada askerlerimizin olmadığını biliyoruz, alanda değiliz bu yüzden elimizde çok fazla şeyimiz olsa bile size kanıtımız olduğunu söyleyemem. Medya ya da sosyal medya göstergeleri ise ya klor ya da sarin kullanıldığını gösteriyor" dedi.

Savunma Bakanı, kimyasal bir saldırının gerçekleştiğine inandığını söyledi ve "gerçek kanıtları arıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin askeri müdahalesinin Suriye savaşında "kontrol dışı" bir tırmanışa yol açabileceğinden endişe ettiğine dikkat çeken Mattis, Washington'un savaşı Birleşmiş Milletler'in çabası ve Cenevre süreci boyunca sona erdirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Mattis, Pentagon'un Suriye konusunda harekete geçmeye karar vermesi halinde Kongre'ye rapor vereceğine söz verdi.

Savunma Bakanı, Moskova 'yı Suriye' nin kimyasal silah stoğunu muhafaza etme iddiasıyla suçladı.