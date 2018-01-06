ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Pakistan açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pakistan'ın halen ABD'nin Güney Asya stratejisinin önemli bir parçası olduğunu, İslamabad'ın Taliban ve Hakkani grubuna karşı kararlı bir adım atması durumunda bu ülkeye yardımları tekrar başlatacaklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisine uğrayarak gazetecilerle sohbet etti.

Pakistan ile ilgili soruları yanıtlayan Jim Mattis, ABD'nin geçen sene ağustos ayında açıkladığı Afganistan'daki operasyonların geleceğini şekillendiren Güney Asya Stratejisi'nin Afganistan'dan değil Pakistan'dan başladığını söyledi.

Güney Asya Stratejisi konusunda halen Pakistan ile çalıştıklarını belirten Mattis, "Birçoğunuz biliyorsunuz Pakistan orada tüm NATO koalisyonundan daha fazla asker kaybetti ancak bazı konularda onlarla anlaşmazlıklarımız var. Spesifik konuların, faydalı sonuçlar almak bakımından özel (gizli) ele alınması en iyisidir." dedi.

Pakistan'la ilişkilerin kötüye gitmesi ile ABD askerlerinin karadan yapılan malzeme tedariki konusunda kaygıları olup olmadığına yönelik bir soruya Mattis, "Hayır, bu konuda bir kaygım yok." cevabını verdi.

Bakan Mattis, bir gazetecinin "Bu adımın son kertede ABD'nin işine yarayacağını düşünüyor musunuz yoksa ABD'nin bundan zarar göreceğine yönelik korkularınız var mı?" sorusuna, "Açıklamada (ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması) da gördüğünüz üzere (Pakistan'dan) umutlu olduğumuzu ifade eden spesifik sözcükler vardı. Açıklama şimdi önümde değil ama Pakistan ile hala çalışıyoruz ve bize olduğu kadar Pakistan'a da tehdit teşkil eden teröristlere yönelik kararlı adımlar görürsek yardımları tekrar başlatırız" yanıtını verdi.

Mattis'e, Pakistan hükümetinin ABD'nin taleplerini yerine getirebilecek kabiliyete sahip olup olmadığı da soruldu. Bunun üzerine Mattis, "Şunu söyleyeyim; Pakistan hükümeti birlikte yapmaya çalıştığımız şeyleri yapma kapasitesine sahip. Dolayısıyla elbette ki evet" ifadelerini kullandı.