ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Çin'e ziyaret

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin'i ziyaret ediyor. Üç günlük ziyarette güvenlik işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 2014'ten beri Çin'i ziyaret eden ilk Pentagon şefi oldu. Üç günlük ziyaret sırasında Çin'le ABD arasında güvenlik işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde Çin'le ABD arasında gerilim yükselmişti. Ziyareti gerçekleştiren Mattis'in Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetinden rahatsız olduğu biliniyor.

ABD ordusu, Çin'in bölgede askeri varlığını artırmasına tepki olarak, Çin'e yapılan uluslararası askeri tatbikat davetini geri çekmişti.

Buna karşın Mattis ziyaret öncesinde gerilimi artırmaktan kaçınarak, "diyaloğa açık olduğunu" söyledi.

ABD'li bakan, görüşmelere önceden karar vermeden başlamak istediğini öne sürerek, "oraya iletişim kurmaya gidiyorum" diye konuştu.

Çin basını iki tarafın da "dinlemeyi iyi öğrenmesi gerektiğini" yazdı. Trump yönetiminin Çin'le yaşanan gerilimlere rağmen askeri diyaloğun sürmesini isteyebileceği belirtiliyor.