ABD Savunma Bakanı: Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nda toplanıyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) nükleer programıyla ilgili konuşan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, iki gün süren ABD üsleri ziyaretinin son durağı 82. Hava Bölüğü'nde askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, ''ABD'nin sözlerinin, güçlü ve hazırlıklı bir silahlı kuvvetler tarafından desteklenmesi halinde diplomasinin savaşı önlemenin en iyi yolu olduğunu'' söyledi.

Mattis askerlere ayrıca ilk baskısı Kore Savaşı'ndan 10 yıl sonra 1963'te çıkan T.R. Fehrenbach'ın "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu Tür Bir Savaş: Hazırlıksızlığın Çalışması) kitabını okumalarını önerdi.

ABD'nin Güney Kore'de daimi olarak konuşlu 28 bin civarında askeri bulunuyor.