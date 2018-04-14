ABD Savunma Bakanı dün emin olmuş

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, saldırının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, kimyasal silah saldırısını Esad'ın gerçekleştirdiğinden 'dün' emin olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, yaptığı basın toplantısında bir gazetecinin “daha birkaç gün önce 'kimyasal silah saldırısıyla ilgili istihbaratı halen değerlendirdiğinizi' söylüyordunuz. Bu noktada saldırıda hangi kimyasalların kullanıldığını biliyor musunuz? Sarin? Klorin?… Ve bir de gerçekten bunu Suriye rejiminin yaptığına dair kanıtınız nedir?” sorusuna “Suriye rejiminin geçen hafta masum insanlara yönelik bir kimyasal saldırı gerçekleştirdiğine eminim, evet. Mutlak olarak bundan eminim” yanıtını verdi.

Mattis, “Peki hangi kimyasallardı? Sinir gazı? Klorin? Ne olduğuyla ilgili bir fikriniz var mı” sorusuna da “Bunlardan birinin olduğundan çok eminiz. Birden fazla da kullanılmış olabilir. Bu konuda net değiliz. En az bir kimyasalın kullanıldığını biliyoruz” dedi.

Mattis daha sonra söz alan bir başka gazetecinin “Daha dün yaptığınız açıklamada 'Size kanıtımız olduğunu söyleyemem' demiştiniz. Kimyasal bir saldırının olduğundan ne zaman emin oldunuz?” sorusuna da “evet, dün” diye yanıt verdi.

Mattis ilerleyen sorularda “Klorin kullanıldığından çok eminiz, sarin ihtimalini de göz ardı etmiyoruz” ifadelerini kullandı.