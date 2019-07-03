ABD savaş uçağı eğitim bombalarını 'yanlışlıkla' Florida’ya attı

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Florida semalarında kuş sürüsüne çarpınca her biri 11 kilogramdan ağır olan 3 adet BDU-33 eğitim bombasını düşürdü.

ABD’nin Georgia Eyaleti’ndeki Moody hava üssünden eğitim uçuşu için havalanan A-10C Thunderbolt II savaş uçağı, Florida Eyaleti’nin Suwannee Springs yerleşimi yakınlarında kuş sürüsüne çarpınca eğitim amacıyla kullanılan ve her biri 11 kilogramın üzerinde ağırlıktaki üç BDU-33 eğitim bombasını düşürdü.

Sözkonusu eğitim bombaları 226 kilogramlık M1a-82 bombalarının taklidi olarak kullanılıyor.

Moody hava üssünden yapılan açıklamada, taklit bombaların "yanlışlıkla" atıldığı belirtilerek mühimmatın düşük miktarda patlayıcı taşıdığı bu yüzden bulunması durumunda mühimmata dokunulmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

Bombaların henüz bulunmadığı belirtilirken, olayda yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi ise verilmedi.