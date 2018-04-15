ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını yarın açıklayacak

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını, yaptırımların kapsamının yarın açıkladığını söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, CBS News'ta yayımlanan bir programda yaptığı açıklamada Washington'ın Rusya'ya dönük yeni yaptırımlar uygulayacağını, yaptırımların kapsamınınsa en geç yarın (pazartesi) ABD Hazine Bakanı Mnuchin tarafından açıklanacağını söyledi.

Haley, Suriye hükümetinin kimyasal silahların kullanılmasını normalleştirdiğini, Rusya'nın ise bunun üzerini örttüğünü iddia etti.

Suriye, 2013 yılında tüm kimyasal silah stoklarını imha ettiği uluslararası gözlemciler tarafından da onaylanmıştı.

ABD temsilcisi, ülkesinin askeri birliklerini Suriye'den çekmeyeceğini açıklamıştı. ABD, Fransa ve İngiltere, cumartesi sabahın erken saatlerinde Suriye'ye füzelerle saldırmıştı.

Saldırıya gerekçe olarak, Suriye hükümetinin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı iddiaları gösterilmişti. Saldırının gerçekleştirildiği gün sözkonusu iddialarla ilgili Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Doğu Guta'da inceleme yapacaktı.