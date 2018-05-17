ABD, Rusya’ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Rusya’ya karşı ek yaptırımlar istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Rusya'ya karşı ek yaptırımlar hazırlama talimatı verdi.

Yeni uygulanacak olan yaptırımların sebebinin ise "Rusya'nın orta ve daha küçük menzilli füzelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşma hükümlerini ihlal etmesi" olduğu savunuldu.

Beyaz Saray tarafından hazırlanan rapora göre, Pompeo "talimatın kısa sürede uygulanmaya geçeceğini" açıkladı. Rapora göre, Rus hükümetinin üyeleri de dahil olmak üzere anlaşmanın hükümlerini ihlal eden kişilere mali yasaklar ve vize yasakları uygulanacak.

Orta ve daha küçük menzilli füzelerin kaldırılması anlaşması 1987 yılında ABD ve SSCB arasında imzalandı. Rusya ve ABD, sürekli olarak anlaşmayı ihlal etmekle birbirlerini suçluyor.