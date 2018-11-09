ABD, Rusya’ya yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, Rusya’nın Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın Donbass bölgesini fiilen kontrol ettiği gerekçesiyle 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete yaptırım uyguladığını açıkladı. Rusya Enerji Bakanlığı yaptırımların Kırım’a enerji arzını etkilemeyeceğini duyurdu.

ABD, Kırım’ın ilhakı ve Donbass bölgesindeki "fiili kontrolü” gerekçesiyle Rusya’ya yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaptırımların üç Rus vatandaşına ve dokuz şirkete uygulanacağı, bu kişi ve şirketlerin Rusya'nın Kırım'ı özel yatırım ve özelleştirme projeleri üzerinden entegre etmeye yönelik girişimlerini destekledikleri, ayrıca ciddi insan hakları ihlali olaylarına karıştıkları gerekçesiyle uygulamaya konduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı bir şekilde Kırım'ı ilhakından ve işgalinden kâr eden Rusya destekli kuruluşları hedef almaya kararlı" denildi.

Yaptırımlar ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 30 Kasım'da Arjantin'de yapılacak G20 toplantısında bir araya gelmesi öncesine denk geldi.

Trump önceki gün yaptığı açıklamada Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakından eski ABD Başkanı Barack Obama'yı sorumlu tutmuştu.

RUSYA: KIRIM'A ENERJİ ARZI ETKİLENMEYECEK

Rusya Enerji Bakanlığı, ABD’nin yaptırımlarının Kırım’a enerji arzını ve Kırım Birleşik Isı ve Güç Santrali’nin (KrımTETs) faaliyetini etkilemeyeceğini belirtti.

ABD DONBASS'TAKİ SEÇİMLERE MÜDAHALE EDİYOR

ABD Ukrayna Büyükelçiliği, Ukrayna'nın doğusunda Donbass bölgesinde özerkliğini ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nde yaşayanlara 11 Kasım'da yapılacak seçimleri boykot çağrısında bulunmuştu.